Il sito dellaha ufficializzato l'acquisto da parte deldi Diego. Il laterale uruguaiano, portato in Italia dall'Inter, lascia ile diventa un nuovo giocatore rossonero. Operazione complessiva da 18 milioni di euro. Il sito della Lega, inoltre, ufficializza anche il passaggio definitivo di Gianluca Lapadula dal Milan al Genoa.- Non solo Lapadula e, difensore colombiano ieri a Casa Milan, lascia i rossoneri e diventa un nuovo giocatore del Cagliari. Il Milan muove le ultime pedine in questo ultimo giorno di mercato.