Il Milan ha ufficializzato gli arrivi di Pepe Reina e Ivan Strinic, portiere e difensore svincolati rispettivamente da Napoli e Samp. Ecco il comunicato apparso sul sito dei rossoneri:



"UFFICIALE: REINA E STRINIC SONO ROSSONERI



Pepe e Ivan si sono legati ai nostri colori fino al 30 giugno 2021



Doppio colpo del d.s. Massimiliano Mirabelli, che regala a Rino Gattuso l'esperienza e la qualità di Pepe Reina e Ivan Strinic. Ecco il comunicato del Club rossonero.



AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di José Manuel Reina Páez e Ivan Strinic. Il portiere spagnolo e il difensore croato hanno firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021.



Pepe Reina è un grande portiere ed è stato un grande avversario del Milan, soprattutto ai tempi del Liverpool. Ad Atene era titolare nella nostra memorabile Champions League 2007 e ora, da rossonero, darà una grossa mano a tutto l'ambiente per riconquistare un posto in Europa. Un vincente, un leader, un protagonista in ogni sua squadra: dal Villarreal al Napoli. In Serie A ha già più di 100 presenze, in carriera ha un palmarès eccezionale: una figura di forte esperienza e carisma, esattamente quel tipo di caratteristiche che Mister Gattuso voleva per migliorare il Diavolo. Un uomo, prima ancora di un giocatore, che potrà essere molto prezioso nello spogliatoio e anche nella crescita del gruppo. Riflessi e reattività: una certezza della porta.



Ivan Strinic sta lasciando un'ottima impressione nel Mondiale di Russia 2018, titolare di una Croazia che sta continuando a stupire. Terzino sinistro, mancino di piede, 186 cm per 78 kg, il 30enne fa proprio del fisico uno dei suoi punti di forza. Dopo un 2017/18 tra alti e bassi, e un 2018 con poche presenze alla Sampdoria, l'approdo al Milan ha anche un significato di rivincita e riscatto personale. Un giocatore solido e efficace, essenziale e puntuale nelle giocate, molto attento in marcatura e dotato di buona tecnica. In rossonero vuole giocare e vincere, andando a rinforzare la fascia e completando il pacchetto già composto da Rodriguez e Antonelli.



Due acquisti importanti, in grado di portare un valore aggiunto alla rosa rossonera. Benvenuti ragazzi!"