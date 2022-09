Ora è ufficiale, Aster Vranckx è un nuovo giocatore del Milan: come si apprende dal sito della Lega Serie A, i rossoneri hanno depositato il contratto del centrocampista classe 2002.



I DETTAGLI - Vranckx arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso (1,5) con diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Contratto di cinque anni (1+4) per lui.