Era nell'aria, ora è ufficiale: il Milan ha esonerato il tecnico della Primavera Alessandro Lupi, che aveva preso le redini della formazione giovanile rossonera dopo la promozione di Gattuso alla guida della prima squadra. Il comunicato: "L'AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore della squadra Primavera Alessandro Lupi, a cui il Club desidera esprimere il proprio ringraziamento per l'attività svolta".



Lupi paga le 9 sconfitte in 13 giornate, ora attesa per la scelta del suo successore: con ogni probabilità si tratterà dell'ex centrocampista rossonero Federico Giunti.