. A diretto riporto del CEO Giorgio Furlani, sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital.Grazie all’ampia esperienza internazionale sviluppata nel corso della sua carriera professionale, Montini contribuirà alla valorizzazione del brand a livello globale, allo sviluppo della fanbase internazionale del Milan, intercettando sempre nuove audience e rinsaldando il legame con quelle attuali, e al posizionamento del Club come protagonista nell’evoluzione dello sport-entertainment internazionale, connettendo ed emozionando milioni di rossoneri in Italia e nel mondo attraverso nuove esperienze, linguaggi e media.

Prima di arrivare al Milan, Montini ha lavorato in diversi mercati considerati strategici dal Club rossonero – dall’Europa al Medio Oriente, fino agli Stati Uniti – per prestigiosi marchi globali, come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari dove, dal 2017, ha assunto ruoli di crescente responsabilità, sino alla nomina a Chief Communications Officer nel 2023.