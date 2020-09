Gli esami effettuati su Emil Roback, hanno evidenziato una frattura intraspongiosa del radio, riportata durante Cagliari-Milan. Per 15 giorni potrà allenarsi individualmente indossando in via precauzionale un tutore. Al termine delle due settimane sarà rivalutato.#MilanPrimavera pic.twitter.com/fRjB1NIABn — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) September 25, 2020

