Il Milan perde momentaneamente Olivier Giroud: l'attaccante francese è infatti risultato positivo al Covid, come comunicato dalla stessa società rossonera in via ufficiale:



IL COMUNICATO - "COMUNICATO UFFICIALE: OLIVIER GIROUD

L'attaccante francese è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio



AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio.



Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario.



Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari".