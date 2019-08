Ora è anche ufficiale: Ivan Strinic ha rescisso il suo contratto con il Milan. Il club rossonero, tramite un comunicato, ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore croato, augurandogli le migliori soddisfazioni per il proseguo della carriera. Il giocatore, questa mattina, si era recato nella sede per la firma, intervendo poi ai microfoni di Calciomercato.com ed esprimendo la sua delusione: "Sono dispiaciuto per come è andata a finire".