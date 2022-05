Il Milan ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic: "AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l'Hôpital Jean Mermoz di Lione.



L'artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi".



Una notizia che potrebbe determinare in maniera decisiva la scelta del campione svedese circa la possibilità di proseguire la propria carriera e di prolungare per un'altra stagione la sua avventura in rossonero.