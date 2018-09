Comunicato ufficiale dell'AC Milan, con il quale annuncia il rimborso anticipato dei due bond da 128 milioni di euro emessi presso la Borsa di Vienna da Yonghong Li. Questo il testo del comunicato apparso sul sito rossonero: "Milano, 25 settembre 2018. In data odierna, A.C. Milan S.p.A. (la "Società") ha esercitato, con comunicazione inviata all'unico titolare delle obbligazioni denominate "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 – 2018 – Serie 1" (ISIN Code IT005254435) (le "Obbligazioni Serie 1") e "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 – 2019 – Serie 2" (ISIN Code IT0005254443) (le "Obbligazioni Serie 2" e, unitamente alle Obbligazioni Serie 1, le "Obbligazioni") emesse dalla Società e quotate presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna, nonché all'agente di calcolo e dei pagamenti, l'opzione di rimborso anticipato volontario integrale delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 9.2 dei rispettivi regolamenti delle Obbligazioni".



DEBITI AZZERATI - Il Milan di Yonghong Li aveva lanciato un doppio bond da 128 milioni di euro per rimborsare il prestito soci da 73 milioni concesso da Rossoneri Sport Investment Lux e per reperire nuove risorse da utilizzare sul meracato. Ora la società rossonera, con questa mossa, dovrebbe aver azzerato i propri debiti finanziari, come scrive calcioefinanza.it.



La data di rimborso delle Obbligazioni è fissata al 28 settembre 2018.