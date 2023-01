Il Milan ha comunicato il rinnovo del contratto di Ismael Bennacer attraverso una nota sul sito ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Ismaël Bennacer fino al 30 giugno 2027. Al Milan dall'estate 2019, Ismaël ha collezionato 129 presenze e 4 gol, diventando un punto di riferimento del centrocampo rossonero".



I DETTAGLI - La firma è arrivata nella giornata di oggi quando l'algerino è arrivato negli uffici di Milanello intorno alle 18 raggiungendo il suo agente Enzo Raiola. L'ingaggio del centrocampista sale a 4 milioni a stagione più bonus, confermata la clausola rescissoria da 50 milioni di euro ma sarà valida solo dall'estate 2024 ed esclusivamente per i club esteri.



LE PRIME PAROLE - “Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società - ha detto Bennacer a Milan Tv - Siamo molto diversi da quando sono arrivato tre anni fa, il grande percorso che abbiamo costruito e stiamo ancora realizzando è parte dei miei obiettivi: spero di fare ancora meglio per la squadra e individualmente. Dalla prima gara in casa ad oggi, mi fa sempre effetto giocare davanti ai nostri tifosi: ci danno sempre di più ad ogni incontro, sono molto contento perché sento che c’è qualcosa di speciale tra me e loro.”