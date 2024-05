Milan, UFFICIALE il secondo posto: ecco quanti milioni vale

Redazione CM

un' ora fa

2

Adesso c'è anche l'ufficialità, con il pareggio della Juventus in casa contro la Salernitana (1-1, con Rabiot che nel finale riprende il vantaggio di Pierozzi) il Milan chiude la Serie A 2023-24 al secondo posto. I rossoneri hanno 74 punti in classifica, 7 in più di Juventus e Bologna, fermi a 67. Con due partite da giocare e sei punti in palio, il Milan non è più raggiungibile. La squadra allenata da Stefano Pioli giocherà contro Torino e Salernitana, nelle ultime due uscite di campionato, ma senza obiettivi.



QUANTO VALE - Il secondo posto vale circa 18,5 milioni, tra diritti tv della Serie A e gettone di presenza della Supercoppa. Per l'esattezza sono 16,8 milioni per il 2° posto (2,4 in più del 3°) più 1,6 di semifinale garantita in Supercoppa italiana. L’anno scorso, tra seconda e terza piazza la differenza era maggiore, perché c’era da considerare il market pool: poco meno di 6 milioni.