Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Milan comunica la firma fino a giugno 2025 del difensore classe 2002 Pierre Kalulu, proveniente dal Lione: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pierre Kalulu. Il calciatore francese si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2025".



Il calciatore francese arriva a parametro zero dopo 10 stagioni nel settore giovanile dell'OL, dove ha chiuso da capitano della formazione Under 19, senza però togliersi la soddisfazione dell'esordio in prima squadra.