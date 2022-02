A una settimana di distanza dal deposito in Lega del contratto, il Cork City FC comunica i dettagli del trasferimento al Milan del giovane Cathal Heffernan: "Il Cork City FC uò confermare che Cathal Heffernan è passato all'AC Milan in prestito fino a luglio, con la possibilità per la squadra italiana di riscattarlo a titolo definitivo. Heffernan ha firmato il suo primo contratto da professionista l'anno scorso, dopo essersi unito al City dai Ringmahon Rangers e aver debuttato in prima squadra la scorsa stagione".