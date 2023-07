Il Milan ufficializza un nuovo colpo: Luka Romero è infatti da oggi un giocatore rossonero. L'ex Lazio ha completato il consueto iter di visite mediche e firma del contratto in sede e quindi è stato annunciato dal Diavolo. Di seguito il comunicato del club con tutti i dettagli dell'operazione che porta l'argentino a San Siro.



COMUNICATO - "AC Milan è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Luka Romero Bezzana. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027.



Nato a Victoria de Durango (Messico) il 18 novembre 2004, Luka cresce nel Settore Giovanile del Maiorca con cui debutta in Prima Squadra nel giugno 2020, collezionando 9 presenze e 1 gol. Nel 2021 si trasferisce in Italia, alla Lazio, con cui totalizza 21 presenze e 1 gol.



Luka Romero vestirà la maglia numero 18".