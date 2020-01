Ora è ufficiale: Alexis Jesse Saelemaekers è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche odierne, il contratto del centrocampista proveniente dall'Anderlecht è stato depositato in Lega.



I DETTAGLI - L'intesa con l'Anderlecht è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi per una cifra complessiva vicina agli 8 milioni di euro.



IL COMUNICATO - ​"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, dal RSC Anderlecht le prestazioni sportive del calciatore Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020". Martedì è in programma la conferenza di presentazione.