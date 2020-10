Il Milan ha consegnato la lista per i gironi dell'Europa League: come si apprende dal sito della UEFA, nell'elenco di Pioli ci sono anche tanti giovani della Primavera, che vanno in lista B con Gianluigi Donnarumma e Matteo Gabbia. C'è regolarmente il nuovo acquisto Diogo Dalot.



Portieri: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma.



Difensori: 2 Calabria, 5 Dalot, 13 Romagnoli, 14 Conti, 19 Theo Hernandez, 20 Kalulu, 22 Musacchio, 24 Kjaer, 43 Duarte.



Centrocampisti: 4 Bennacer, 7 Castillejo, 8 Tonali, 10 Calhanoglu, 15 Hauge, 21 Brahim Diaz, 33 Krunic, 56 Saelemaekers, 79 Kessie.



Attaccanti: 11 Ibrahimovic, 12 Rebic, 17 Leao.





LISTA B



Portieri: 87 Paloschi, 89 Moleri, 99 G. Donnarumma.



Difensori: 46 Gabbia, 91 Stanga, 94 Oddi.



Centrocampisti: 88 Mionic, 92 Olzer, 95 Capone, 97 Romano Frigerio, 98 Brambilla.



Attaccanti: 27 Maldini, 29 Colombo, 30 Tonin.