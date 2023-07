Milan e Villarreal hanno chiuso una doppia trattativa sull'asse Italia-Spagna: Samuel Chukwueze in rossonero - arriverà in giornata - e. Due operazioni slegate ma entrambe andate a segno. L'attaccante oggi svolgerà le visite mediche, il secondo- "Matteo Gabbia è del Villarreal!per portare freschezza e intensità in zona difensiva. Il calciatore lombardo è approdato nella prima squadra del Milan dopo essere cresciuto nel settore giovanile. Ha debuttato nel 2017 in una partita di Europa League, nel 2018 è stato mandato in prestito alla Lucchese in Serie C per poi riunirsi. A 23 anni, Gabbia ha giocato in tutte le selezioni giovanili dell'Italia, dall'under-15 all'under-21. In Serie A, ha disputato un totale di 37 partite, accumulando 2.384 minutos di gioco. Il giocatore si allenerà questa mattina con i suoi nuovi compagni. Nei prossimi giorni sarà nota la data precisa della sua presentazione ufficiale".- Anche il Milan ha ufficializzato l'operazione con una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gabbia al Villarreal CF.".- Gabbia arriva in prestito secco e. Nella giornata di ieri Gabbia aveva già salutato il Milan con un post sui profili social: "Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispiace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il Milan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto".