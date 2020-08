Fashion influences Milan. Milan influences the world

. Simbolo di lusso, eleganza e qualità, Milano è la capitale della moda italiana ed è considerata una delle capitali del fashion nel mondo, conosciuta per essere ricca di cultura, cosmopolita e sempre attenta allo stile. Per celebrare l’Alta Moda, PUMA ha creato un kit unico nel suo genere: il terzo kit del Milan, infatti, integra nella maglia l’iconico motivo Houndstooth, sinonimo di sartoria. Il pattern, dall’aspetto simile a dei quadretti, è costituito da un blocco geometrico che si ripete. Nato in Scozia, il motivo Houndstooth alterna tradizionalmente un colore scuro e uno chiaro ed è diventato rapidamente un modello di riferimento per i capi di lana e per l'outerwear, oltre ad essere frequentemente utilizzato nelle collezioni di Alta Moda. PUMA ha ruotato il pattern di 45 gradi per mostrare la 'M' nel disegno, come immediato riferimento a Milano".Compare anchenel video ufficiale diffuso dal Milan sui propri canali social. L'attaccante svedese - che deve ancora estendere il suo contratto con i rossonero - è uno dei promoter della divisa insieme a Simon Kjaer, Samu Castillejo e Ante Rebic.