Milan, UFFICIALE l'accesso in Supercoppa Italiana: introiti garantiti

Con l’eliminazione dall’Europa League e la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League – la prima con il nuovo format –. Al Milan mancavano questi 3 punti, appena ottenuti, per l’aritmetica qualificazione, visti i 7 punti di vantaggio in classifica sul Bologna 4° (scontri diretti a favore della formazione di Pioli) e il fatto che la Juventus, attualmente a -8 dai rossoneri, si sia comunque qualificata arrivando in finale di Coppa Italia (il Milan, dunque, si qualificherebbe alla competizione anche in caso di 3° posto in classifica).

Era impossibile mancare anche questo appuntamento in stagione.Per il club di via Aldo Rossi sarà poi fondamentale, nelle prossime due giornate, blindare il 2° posto, che vale 16,8 milioni di euro (ben 2,4 in più del 3°), oltre a definire il market pool - la quota dei premi Uefa distribuita al mercato televisivo di ciascun Paese - in Champions League per il prossimo anno.

SUPERCOPPA ITALIANA: TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE

- L’Inter si è già qualificata come Campione d’Italia, mentre dal lato della Coppa Italia saranno Juventus e Atalanta a partecipare, in qualità di finaliste.A partire dall'edizione disputatasi nel 2024 e vinta dall'Inter in Arabia Saudita, la competizione ha cambiato format: non più gara secca, ma unache ricalca il modello già utilizzato per la Supercopa in Spagna: due semifinali decretano quali sono i due club a sfidarsi in finale.

In virtù dell'intesa con la Lega Serie A, la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita in quattro delle sei edizioni successive all'accordo: nel 2024 (scorsa edizione vinta dall'Inter), 2025, 2028 e 2029; restano invece ancora da stabilire le sedi per il 2026 e il 2027. Le semifinali, secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbero giocare il 3-4 gennaio 2025, con la finale il 7 gennaio 2025. Le partite di campionato rinviate dovrebbero essere recuperate a febbraio 2025.