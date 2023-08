lascia nuovamente ilper una nuova avventura in Olanda: ufficiale il trasferimento dell'attaccante classe 2004 al, club di Eredivisie, operazione conclusa con la formula del. Seconda esperienza lontano da Milanello per il serbo, che ha giocato la seconda metà della scorsa stagione all'Altach, in Austria.- AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić al Fortuna Sittard.Il Club rossonero augura a Marko le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.