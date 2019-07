Official Statement: Rossoneri First Team Coaching Staff https://t.co/yq6Y9pkudV



Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ilannuncia i nuovi membri dellodi: torna in rossonero, che sarà collaboratore.La nota:AC Milan comunica di aver completato la composizione del nuovo Staff Tecnico rossonero di Marco Giampaolo per la stagione 2019/20:Francesco Conti - Allenatore in SecondaSamuele Melotto - Preparatore AtleticoStefano Rapetti - Preparatore AtleticoSalvatore Foti - CollaboratoreFabio Micarelli - CollaboratoreDaniele Bonera - CollaboratoreLuigi Turci - Preparatore PortieriEmiliano Betti - Collaboratore Preparatore Portieri