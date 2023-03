Via libera per il ritorno di Mike Maignan in Champions League. Come si apprende dal sito delle UEFA, il Milan ha inserito nuovamente il portiere francese nella lista per la massima competizione europea: Maignan sarà dunque a disposizione di Pioli per il ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham, in programma mercoledì sera a Londra.



FUORI TATA - Per uno che entra, uno che esce. A fare posto all'ex Lille è l'esperto Ciprian Tatarusanu, che resta fuori dall'elenco. Completano quindi il pacchetto portieri Antonio Mirante più i giovani inseriti in lista B, Andrea Bartoccioni, Lapo Nava e Fotios Psefts.