Milan, ufficiale Morata al Galatasaray: tutti i dettagli dell'operazione tra durata del prestito e riscatto

precisamente, come da comunicato ufficiale da parte del club.Di conseguenza, verrà corrisposto all'AC Milan SPA Club un corrispettivo complessivo per il trasferimento temporaneo pari a 6.000.000 di euro.

Al calciatore: 3.000.000 di euro per la seconda metà della stagione 2024-2025. Per la prima metà della stagione 2025-2026 verrà corrisposto un compenso garantito di 3.000.000 di euro.Se il nostro club non esercita l'opzione di acquisto entro il 15 gennaio 2026,

Inoltre, il nostro club avrà la possibilità di effettuare la cessione definitiva del calciatore per 9.000.000 di euro, dandone comunicazione scritta entro il 10 giugno 2026. La quota verrà pagata in 6 rate.Lo annunciamo rispettosamente al pubblico”.“L’accoglienza è stata impressionante sin dall’inizio, davanti a tutti i tifosi. Sono contento per tutti coloro che sono venuti a salutarmi, ero impaziente di vedere tutto questo.Spero che possiamo raggiungere tutti gli obiettivi, possiamo prenderci sia il campionato che la coppa. Ho già parlato con allenatore e compagni, non vedo l’ora di vivere questa atmosfera e cominciare”.

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.



Il percorso rossonero di Morata si conclude dopo 25 partite stagionali fra tutte le competizioni (Champions League, Serie A e Supercoppa Italiana) con 6 reti segnate, di cui una nella massima competizione europea, nella grande vittoria di Madrid contro il Real.- che vestirà la maglia numero 77 -