AC Milan annuncia l'ingresso di Maikel Oettle nel dipartimento commerciale del Club come Head of Sponsorship Sales, un nuovo ruolo creato all'interno dell'azienda. Oettle inizia ufficialmente la propria attività oggi, venerdì 1° novembre. Maikel Oettle si unisce al Club rossonero dopo aver ricoperto importanti incarichi in IMG, Draftkings, DFL Sports Enterprises e Bwin, già partner del Milan negli scorsi anni.



La nomina di Maikel è in linea con l'obiettivo strategico del Club di incrementare le vendite e aumentare le entrate attraverso tutte le divisioni commerciali di AC Milan. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Maikel. Ha un'eccellente capacità nel finalizzare partnership commerciali innovative sia per i brand che per i titolari dei diritti. L'esperienza, la competenza e la vasta rete internazionale di Maikel saranno fondamentali nel portare la nostra offerta di partnership a un livello superiore".