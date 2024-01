Milan, UFFICIALE: nuovo prestito per Vasquez, va in Serie B

Neanche il tempo di rientrare al Milan che Devis Vasquez deve fare le valigie per una nuova avventura, sempre in prestito, ma stavolta in Italia. Per il portiere classe 1995 colombiano il club rossonero ha scelto di interrompere il prestito allo Sheffield Wednesday dopo "solo" 10 presenze e 17 gol subiti per mandarlo a giocare in Serie B all'Ascoli.



LE CIFRE - Arrivato in rossonero dal Guaranì per circa 500 mila euro lo scorso gennaio 2023, non ha mai trovato l'esordio in prima squadra avendo però disputato qualche presenza in Primavera. Quest'estate il primo prestito e ora una nuova avventura in Serie B con l'Ascoli che se lo assicura in prestito secco fino a fine stagione.



IL COMUNICATO - AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo all'Ascoli Calcio 1898 FC fino al 30 giugno 2024.