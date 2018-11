Operazione riuscita per Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, che si era fermato per un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro. Il club rossonero ha annunciato i dettagli dell'intervento, aggungendo anche i tempi di recupero, stimati tra gli otto e i nove mesi. Una vera e propria tegola, che oltre a concludere anticipatamente la stagione dell'ex Atalanta ne condizionerà anche l'inizio della prossima.



IL COMUNICATO - AC Milan comunica che oggi Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L'intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi.