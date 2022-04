Il Milan, ha comunicato che l'operazione a cui si è sottoposto oggi Alessandro Florenzi per riparare la lesione al menisco del ginocchio sinistro ha avuto esito positivo. Il terzino inizierà subito l'iter riabilitativo per provare a tornare in campo prima della fine della stagione.



IL COMUNICATO

AC Milan comunica che Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani in artroscopia al ginocchio sinistro. La meniscectomia mediale selettiva, eseguita alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. Alessandro inizierà da subito il percorso riabilitativo.