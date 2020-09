Mancava solo l'ufficialità:. Il fantasista brasiliano classe '97, arrivato in Italia nel gennaio del 2019, lascia i rossoneri dopo una stagione e mezza e- Il Milan cede Paquetà al Lione a- Nella conferenza stampa di presentazione, il presidente delconferma formula e cifre dell'operazione: "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Lucas. È un'operazione molto importante per il club. Insieme a Juninho (il ds, ndr) vogliamo fare una squadra competitiva. Era importante mettere a segno un colpo grosso. Firma con noi per 5 stagioni, arriva per 20 milioni di euro. Conosce già alcuni giocatori, si integrerà velocemente. Abbiamo fatto un'ottima operazione".- ​Il direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paquetà: "Ho visto Lucas quando ha iniziato la sua carriera in Brasile, ha un ottimo sinistro. È versatile e molto tecnico. Ho fiducia in lui. Spero che darà tutto per il club".- ​Nel corso della conferenza stampa di presentazione,ha parlato del Lione: "Sono pronto a lavorare e dimostrare il mio livello all'OL. Tutto è andato molto bene dal mio arrivo, le visite mediche sono andate molto bene. Il Lione è un squadra molto popolare in Brasile. Voglio lavorare e dare il massimo per questa squadra. Non vedo l'ora di poter aiutare la squadra e di integrarmi molto velocemente. Sono pronto e a disposizione dell'allenatore. Non vedo l'ora di allenarmi. Al Milan è stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere. Ora guardo al Lione. Voglio migliorare e crescere in questo club".- Arriva anche la nota ufficiale del Milan:AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Lucas Tolentino Coelho de Lima "Paquetá" all'Olympique Lyonnais.Il Club ringrazia Lucas per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive.