Brutte notizie in casa Milan. Oltre a Stefano Pioli, infatti, anche il vice Giacomo Murelli è risultato positivo al Covid-19.Lo annuncia il Milan con una nota: "AC Milan comunica che, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli,. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio".Emergenza panchina, dunque, in vista della trasferta di domenica sera al San Paolo di Napoli. Possibile che in panchina sieda, membro dello staff di Pioli, in possesso del patentino Uefa da settembre.