Milan, UFFICIALE: preso Gimenez, è il nuovo attaccante rossonero

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Santiago Tomás Gimenez dal Feyenoord Rotterdam. L'attaccante messicano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18 aprile 2001, cresce nel Settore Giovanile del Cruz Azul con cui debutta in Prima Squadra nell'agosto 2017, e totalizza 105 presenze e 21 gol, vincendo una Coppa e una Supercoppa del Messico. Nell'estate 2022 passa al Feyenoord con cui colleziona 105 presenze e 65 gol, conquistando un campionato olandese, una Coppa e una Supercoppa d'Olanda.Santiago, nell'ottobre 2021 debutta nella Nazionale messicana, con cui vanta 32 presenze e 4 reti.Gimenez indosserà la maglia rossonera numero 7".- Santiago Gimenez è sempre stato un pallino del Milan. I primi contatti per l'attaccante messicano ex Feyenoord c'erano stati un paio d'anni fa, quando i rossoneri cercavano una punta e degli intermediari si erano presentati in sede per proporre il classe 2001. All'epoca non se ne fece niente, ma il Milan non ha mai perso di vista il giocatore che nel frattempo continuava a segnare a raffica in Olanda., che per settimane ha lavorato ininterrottamente affinché si chiudesse l'affare.