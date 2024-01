Milan, UFFICIALE: primo contratto per un baby talento

Federico Colombo, classe 2007, difensore dell'U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 30 giugno 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/jVP7BaKV5m — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) January 17, 2024

Ilcontinua ad investire sui suoi giovani e oggi ha blindato uno dei talenti della sua formazione Under 17 allenata da Christian Lantignotti e che sta volando in campionato (primo posto con ampio margine sul secondo).Si tratta di, classe 2007, difensore già convocato e perno anche dell'Italia Under 17 che ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista e che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2026.