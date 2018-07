July = pre-season start! Save the dates : https://t.co/Hl74hqtjfK

In attesa di sviluppi sul fronte societario e su quello relativo al ricorso presentato al TAS di Losanna contro la sentenza dell'Uefa (esclusione per un anno dalle coppe europee), ilsi prepara alla nuova stagione e lo fa ufficializzando le date della preparazione estiva, con un luglio ricco di impegni:agli ordini di, poi due amichevoli (14 e 20) in vista della partenza per gli Stati Uniti, dove i rossoneri saranno impegnati nella International Champions Cup (22).Lì tre partite contro altrettanti top club europei: il 25 impegno con il, il 31 con ile infine il 4 agosto con ilEcco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Milan:"Una nuova stagione è pronta a partire. Luglio sarà il primo mese del 2018/19, l'inizio dei lavori in vista di un intero anno rossonero. Sono già state definite in calendario le date-guida di questa estate: ovviamente il raduno ufficiale, in programma il 9 a Milanello, quando prenderà il via la preparazione - fisica e tecnica - della squadra agli ordini di Mister Gattuso. Dal ritrovo ai tanti allenamenti, fatti di fatica e sudore per mettere benzina nelle gambe, ma anche amichevoli: in attesa di scoprire gli avversari, il Diavolo giocherà il 14 e il 20.Poi, il 22, voleremo in America per l'International Champions Cup. Queste le nostre partite: Milan-Manchester United mercoledì 25, ore 20.00 locali, allo StubHub Center di Carson (California); Tottenham-Milan martedì 31, ore 19.30 locali, all'U.S. Bank Stadium di Minneapolis (Minnesota); Milan-Barcellona sabato 4 agosto, ore 17.00 locali, al Levi's Stadium di Santa Clara (Bay Area). La società, intanto, andrà sempre più avanti nelle sue trattative, soprattutto TAS e mercato".