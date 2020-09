Rebić 12

A new season, a new adventure, a new number



Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx — AC Milan (@acmilan) September 12, 2020

Arrivato in prestito biennale la scorsa estate dall’, con un anno di anticipo il croato diventa rossonero a titolo definitivo. Questo il comunicato del club: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. Rebic ha anche cambiato numero di maglia: sulle sue spalle ci sarà il 12, la scorsa stagione sule spalle di Conti.Portato al Milan da Zvonimir, dopo un inizio difficile Rebic è stato protagonista di una seconda parte di stagione da urlo: da esterno sinistro ha risolto più volte la situazione, rivelandosi come uno degli imprescindibili del nuovo corso. Incompreso da, rinato con: Rebic, per i prossimi 5 anni, sarà rossonero.