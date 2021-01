Buone notizie per ile Pioli:. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero comunica la negatività dei primi due e che il terzino, dopo ulteriori controlli, era un 'falso positivo' al Covid.La nota:AC Milan comunica chee questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica.. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti.