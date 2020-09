Anche il Milan riavrà i propri tifosi a San Siro. Attraverso un comunicato pubblicato dall'Ansa è arrivata l'ufficialità della riapertura a soli 1000 tifosi dello stadio Giuseppe Meazza in occasione della gara di domani sera contro il Bologna.



Per l'occasione il club rossonero ha scelto di invitare medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per chi ha lottato e continua a impegnarsi in prima persona nel contrasto alla diffusione del Covid e nella cura dei contagiati. Gli ingressi saranno distribuiti a tutte le componenti della "famiglia Milan", inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali.



Il pubblico presente a San Siro, nel massimo rispetto delle normative di sicurezza, potrà accedere da tre ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le quali la misurazione della temperatura corporea da parte del personale sanitario, il controllo della mascherina e il controllo dei flussi regolati secondo le regole di distanziamento sociale.