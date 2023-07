La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale. Il Milan ha blindato uno dei suoi gioielli più importante della Primavera che era in scadenza al termine della prossima stagione. Si tratta di Chaka Traoré, attaccante classe 2004 e che ha prolungato di altre 4 stagioni il suo accordo.



IL COMUNICATO - AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Chaka Traorè fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell'estate 2021, Chaka ha disputato queste due stagioni in rossonero con la formazione Primavera, con cui ha affrontato anche le Final Four della UEFA Youth League lo scorso aprile.