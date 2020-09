Rinnovata la sponsorizzazione sportiva di Bioscalin, marchio iconico dell’azienda Giuliani e partner rossonero dal 2018 https://t.co/cd7wdbtBoa



Bioscalin will continue as our Official Hair Care Partner until June, 2021 https://t.co/74WAkmzb1I#SempreMilan pic.twitter.com/aSBxN5ILhe — AC Milan (@acmilan) September 21, 2020

AC Milan e Bioscalin, marchio iconico dell’azienda Giuliani, annunciano il rinnovo della partnership, attivata nel 2018, come Hair Care Partner fino al 30 giugno 2021.Questo rinnovo rafforza il cammino intrapreso dai due brand, in particolare l'ingresso in campo di Giuliani e di Bioscalin nel mondo delle sponsorizzazioni sportive proprio con il Milan. Una scelta dettata da valori condivisi quali la passione, lo spirito di squadra, l'innovazione e una forte vocazione internazionale, ognuno nel proprio mercato di riferimento.Le iniziative realizzate in questo periodo e che hanno fatto da cornice ai campionati della Prima Squadra maschile e della Prima Squadra femminile, hanno reso facile la decisione di rinnovare la partnership. Dalla presenza negli impianti sportivi, agli incontri di formazione, fino alla cooperazione tra le due fondazioni, Fondazione Milan e Giuliani Foundation alias Fondazione Giammaria e Sabrina Giuliani, durante l'emergenza Covid-19.