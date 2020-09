Il Milan ha ufficializzato attraverso il proprio sito web e i canali social di aver rinnovato il contratto di partnership con Banco BPM che resterà come Premium Partner e Official Bank fino al 30 giungo 2023. Inoltre diventerà anche il primo storico sponsor di maglia della formazione femminile del club rossonero.



IL COMUNICATO

Rinnovato per le prossime tre stagioni l'accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest'anno Jersey Sponsor - sponsor di maglia - della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014.

A firmare il rinnovo l'Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, che si sono incontrati oggi presso la sede milanese di Banco BPM.

L'accordo riguarderà le stagioni sportive 2020/21, 2021/22 e 2022/23.



GAZIDIS - "Il rinnovo con Banco BPM ci rende estremamente orgogliosi perché rappresenta la continuazione di un lungo percorso proiettato verso il futuro, cogliendo nuove opportunità per una crescita comune. Sulle basi solide che sono state poste si sta costruendo qualcosa di innovativo e storico, che pone i due prestigiosi brand al centro della scena internazionale, consolidando una partnership ricca di valori positivi”