Tutto come da copione, e Simon Kjaer sarà ancora a lungo un calciatore del Milan. Come vi avevamo anticipato ieri, il club rossonero ha esercitato il diritto di riscatto con il Siviglia per il cartellino del difensore danese. Ora è arrivato l'annuncio ufficiale con Kjaer che ha firmato un contratto biennale con il Milan.



L'ANNUNCIO

AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022.