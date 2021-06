Ilha chiuso il riscatto didal Chelsea. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale.AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025.Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza rossonera ha raggiunto l'accordo definitivo per la conferma dell'inglese di origine canadese per la cifra di 27 milioni di euro a titolo definitivo a cui si aggiungono al milione già corrisposto per i sei mesi di prestito.- Festeggia lo stesso Tomori, che twitta: "Sono rossonero".