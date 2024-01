Milan, UFFICIALE: Romero all'Almeria, la formula e i dettagli

Luka Romero es rojiblanco



La UD Almería y el @acmilan llegan a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la temporada



¡Bienvenido!#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/N3dIzQKIAa — UD Almería (@U_D_Almeria) January 22, 2024

Ilsaluta in prestito Lukache si trasferisce in prestito dai rossoneri all'nella Liga spagnola.- "Luka Romero è biancorosso. L'UD Almería e l'AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione. Benvenuto!":questo il comunicato ufficiale del club spagnolo, per annunciare