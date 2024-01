Milan, UFFICIALE Terracciano dal Verona: cifre e dettagli dell'affare

Redazione CM

Filippo Terracciano è un nuovo giocatore del Milan: dopo la giornata tra visite mediche e idoneità sportiva, è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte della società rossonera. Di seguito il testo riportato sul sito del Verona.



"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Associazione Calcio Milan - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Filippo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".



E anche quello sul portale del Diavolo: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano dall'Hellas Verona FC. Il difensore italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Verona l'8 febbraio 2003, Terracciano cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona, società con la quale debutta in Prima Squadra il 15 dicembre 2021 nel match di Coppa Italia Hellas Verona-Empoli. L'esordio in Serie A arriva poco dopo, il 20 marzo 2022, in occasione dell'incontro pareggiato per 1-1 ancora contro l'Empoli. Da quel momento in campionato colleziona 39 presenze, di cui 18 nella stagione in corso. Il 19 novembre 2022, dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili azzurre, esordisce con la Nazionale Under-21 nella partita amichevole contro la Germania. Filippo Terracciano vestirà la maglia rossonera numero 38.



I DETTAGLI - L’operazione Terracciano costerà al Milan 4 milioni di base fissa più 1 milione di bonus mentre il Verona si è riservato il 10% sulla futura rivendita. Pioli avrà un jolly molto importante perché il classe 2003 può giocare da terzino destro o sinistro, difensore centrale o anche esterno di centrocampo.