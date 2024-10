Milan, ufficiale: Theo e Reijnders saltano il Napoli a causa del rinvio del mach con il Bologna

Si tratta di una decisione che ha delle ripercussioni anche sulla prossima giornata della Serie A e direttamente sul Milan. Infatti,, squalificati dopo le due espulsioni subite contro Fiorentina (il laterale francese) e Udinese (il centrocampista olandese),. Due assenze fondamentali per lo scacchiere del tecnico Paulo Fonseca che dovrà quindi rimodellare la formazione rossonera, in vista dell'impegno contro gli azzurri allenati da Antonio Conte.

. Perché? La spiegazione è affidata all'Art. 21 del Codice di giustizia sportiva - Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici - che, al comma 4, spiega in quali gare si possa considerare scontato il turno di squalifica: "4.(La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0?3 e di 0?6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.), e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara".

Milan che, dunque, avrà qualche giorno in più per preparare il big match contro i partenopei. Nel corso delle prossime sessioni di allenamento, l'allenatore portoghese potrà studiare il migliore 11 per affrontare la squadra prima in classifica, in questo momento, in Serie A, in caso di rinvio ufficiale della sfida. Considerando quest'opzione, per quanto riguarda la fascia difensiva sinistra,, già titolare nella sfida contro l'Udinese. In alternativa, capitan Davide Calabria - tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo -, lasciano a destra una maglia dal 1' a Emerson Royal. Infine, c'èche può tranquillamente essere aggregato in Prima Squadra. Nella zona nevralgica del campo, invece, Reijnders sarà un'assenza dal peso specifico importante, date le sue caratteristiche uniche in tutta la rosa. Al suo posto, pronti siachea convincere Fonseca a regalargli una chance dal 1'. In questa situazione di emergenza,continuerà - con ogni probabilità - a essere convocato dal tecnico lusitano.

