Una buona notizia, in vista dei prossimi impegni. Dopo aver saltato le sfide contro Roma e Venezia, Fikayo Tomori è risultato negativo al tampone e oggi rientrerà in gruppo. ​Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni". Non si è ancora negativizzato Tatarusanu, mentre non arrivano aggiornamenti sul fronte Calabria, Romagnoli e Castillejo.