Ilha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Sandro. Già a Milanello, il centrocampista classe 2000, in rossonera dall'estate 2020, è ora a tutti gli effetti un giocatore milanista. Questo il comunicato del club: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026".La lunga telenovela, quindi è finita, col giocatore che si è abbassato l'ingaggio pur di restare al Milan, il club per cui ha sempre fatto il tifo. Dopo una prima stagione non semplice, anche per via degli infortuni, l'ex Brescia è pronto a dire la sua in un anno pieno, che vedrà il ritorno rossonero in Champions League.