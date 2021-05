Milan-Cagliari può essere l'ultima partita a San Siro in rossonero per tre calciatori nella squadra di Pioli. Di Hauge il club ragiona a prescindere: la società è soddisfatta del rendimento, anche se lo spazio ristretto degli ultimi mesi potrebbe suggerire una cessione, anche in prestito. Qualcuno saluterà sempre secondo la Gazzetta dello Sport: da Romagnoli a Mandzukic, potrebbe essere la loro ultima casalinga.