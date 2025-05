Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto

Getty Images

. Un’annata che si è conclusa fuori da ogni possibile discorso per la qualificazione a una competizione europea. Rossoneri che, dunque, non parteciperanno né alla Champions, né all’Europa League e nemmeno alla prossima edizione della Conference.Infatti,. Un’eventualità che porterebbe la società meneghina a non iniziare la prossima stagione ad agosto. Ma tutto dipende dal risultato della Fiorentina.

Dopo il successo contro i brianzoli,Anche un pareggio della formazione guidata da Raffaele Pallladino renderebbe vana la vittoria del Milan nell’ultima giornata a San Siro, dati gli scontri diretti a sfavore dei meneghini.. In quell'edizione, che partì il 17 agosto contro il Perugia (2-0 a San Siro, gol di Honda e Luiz Adriano), il club di Via Aldo Rossi si spinse sino all’atto finale, poi perso contro la Juventus per 1-0.