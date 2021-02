IL TABELLINO:

, che premia meritatamente la terza neopromossa in serie A. E così stasera, dopo questa. Prima di pensare agli altri e al derby di domenica prossima, Pioli però farà bene a riflettere su questa. Prima di tutto perché il Milan tornava a giocare con la migliore formazione, con l’eccezione di, e poi perché i rossoneri avevano potuto allenarsi nelle ultime due settimane senza impegni infrasettimanali dopo l’esclusione dalla coppa Italia.- Malgrado la formazione migliore, in campo si vede. Non è il classico lampo isolato perché lo Spezia schiaccia i rossoneri nella loro metà campo, sempre con un ritmo superiore. Inutilmente, troppo scolastico, che gioca soltanto in orizzontale, mentre, ci sono anche i demeriti degli uomini di Italiano, bravissimi a costruire in velocità ma imprecisi in fase conclusiva, dove si sente l’assenza del cannoniere della squadra Nzola. Il tridente Gyasi-Agudelo-Saponara, infatti, fa tutto bene fino ai sedici metri, poi però nessuno ha la zampata finale, soprattutto Agudelo che perde l’attimo buono per colpire all’inizio e poi non riesce più a concludere.- Dopo un primo tempo così deludente, ci si attende qualche cambio da parte di Pioli e invece anche Mandzukic, che potrebbe aiutare il troppo isolato Ibrahimovic, rimane in panchina a osservare i nuovi assalti dello Spezia., e non a caso va sotto quando i bianchi di Italiano costruiscono un’azione spettacolare che ricorda quelle dei nerazzurri bergamaschi.- A questo punto, con grave ritardo,Mancano più di 20’ alla fine e in teoria ci sarebbe tutto il tempo per pareggiare, ma la reazione del Milan è più nervosa che lucida. E. E se stavolta non è bastato nemmeno lui è un gran brutto segno. Con tantiche non dimenticheranno più una serata così.Spezia-Milan 2-0 (primo tempo 0-0)Marcatore: 11’ st Maggiore, 22’ st Bastoni.Assist: 11’ st Estevez, 22’ st Estevez.Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni, Estevez, Ricci, Maggiore (37’ st Acampora), Gyasi , Saponara, Agudelo. All. Italiano.Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Kjaer (19’ Tomori), Romagnoli, Hernandez, Bennacer (19’ st Meite), Kessie, Saelemaekers (37’ st Hauge), Calhanoglu (37’ st Castillejo), Leao (19’ st Mandzukic), Ibrahimovic. All. Pioli.Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.Ammoniti: 23’ Vignali (S), 25’ Bastoni (S), 13’ st Estevez (S).