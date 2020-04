Non solo l'idea di scambio tra Bernardeschi e Paquetà non andata in porto. Il Milan durante lo scorso gennaio ha avuto un'altra idea di affare con la Juventus mai emersa fin qui: la dirigenza rossonera aveva preso informazioni anche per Emre Can, centrocampista poi passato al Borussia Dortmund alla fine del mercato per un'operazione a titolo definitivo. Ma qualora fosse partito Kessie, il Milan avrebbe voluto avanzare un'offerta importante alla Juve per provare a prendere Emre come pedina per il proprio centrocampo, ricevendo l'apertura totale dei bianconeri che lo ritenevano cedibile.





NUOVO MONTE INGAGGI - Approvato a pieno anche da Stefano Pioli come tipologia di centrocampista, l'assalto del Milan a Emre Can è rimasto solo un'idea per via del suo stipendio che ha limitato i margini di trattabilità con la Juventus. Il tedesco infatti guadagnava 5 milioni di euro più bonus, una cifra inavvicinabile per il progetto di nuovo monte ingaggi al ribasso del Milan dall'anno prossimo; ci saranno eccezioni ma Emre Can non rappresenta quel tipo di giocatore per cui fare uno strappo alla regola, ecco perché versare tra i 4 e i 5 milioni netti all'anno al centrocampista ex Liverpool è stata una scelta non approvata da Elliott. E un segnale per il Milan che verrà: ogni acquisto avrà un passaggio fondamentale anche sul lato stipendio prima di essere avallato, un aspetto decisamente determinante.